Barış Manço vefatının 20. yılında

Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.

Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.

Albümde, Türkiye 'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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