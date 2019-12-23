Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Manço vefatının 20. yılında 'saygı' albümüyle anılacak - Son Dakika

Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak

6 saat önce

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak.

Barış Manço vefatının 20. yılında

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak.

Albümde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.

Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.

Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.

Barış Manço, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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