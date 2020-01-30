Barış Manço vefatının 21. yılında Kadıköy'de anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Manço vefatının 21. yılında Kadıköy'de anılacak - Son Dakika

Barış Manço vefatının 21. yılında Kadıköy'de anılacak

6 saat önce

Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 21. yılında sevenleri tarafından Kadıköy'de anılacak.

Barış Manço vefatının 21. yılında Kadıköy'de anılacak, System.String[]

Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 21. yılında sevenleri tarafından Kadıköy'de anılacak.

Kadıköy Belediyesinin 1 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" başlıklı anma programında, usta sanatçının önderliğinde 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres sahne alacak.

Usta sanatçıyı anma programları kapsamında ayrıca Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte, Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi de her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak günü saat 24.00'e kadar ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

Barış Manço, Caddebostan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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