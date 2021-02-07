Barış Manço, vefatının 22. yılında anıldı - Son Dakika

Barış Manço, vefatının 22. yılında anıldı

07.02.2021 14:07
Barış Manço, vefatının 22. yılında anıldı, System.String[]

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 22. yılında anılıyor.

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 22. yılında anılıyor.

Usta sanatçının vefatının 22. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şehir Hatları AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış Manço Vapuru, sadece aile üyeleri ve sınırlı sayıda müzisyenle Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti.

Gelenekselleşen anma etkinliğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "Barışseverler" çevrim içi takip etti.

Kanlıca'da Barış Manço'yu selamlayan vapurdan inen Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, çocukları Doğukan ve Batıkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kalplerde Barış Manço sevgisi hiç bitmesin"

Lale Manço Ahıskalı, bu yıl salgın nedeniyle aile üyelerinin bütün sevenlerini temsil etmek durumunda kaldığını belirterek, "Barış Manço hayranlarına 'Biz buradayız, sizin kalplerinizdeki sevgiyi buraya getiriyoruz.' diyorum. Pandemi bitecek ve güzel günlerde beraber olacağız. Kalplerde Barış Manço sevgisi hiç bitmesin." diye konuştu.

Vapur yolculuğunda İstanbul Devlet Senfoni orkestrasının Barış Manço'nun "Dönence" isimli eserini yeni baştan yorumladığını aktaran Lale Manço Ahıskalı, 7 Şubat'ın güzel bir havaya tesadüf etmesini ise Allah'ın bir lütfu olarak yorumladı.

Doğukan Manço da Barış Manço anma geleneğini bozmadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün fiziken Barışseverler katılımcı olarak yanımızda yoktu, onlara canlı yayınlar vasıtasıyla ulaştık. Bu sene bir değişiklik yaptık, senfonik orkestra ile yol aldık. Barış Manço'nun 2023 hayalinin bir provasını gerçekleştirdik. Çünkü Barış Manço'nun, 80 yaşına geldiği zaman sahneye çıkmak ve 2023 eserini yeniden canlandırmak gibi bir hayali vardı. O hayali şekil değiştirdi. Onun için hep mutlu, hep gururluyuz. Çok daha güzel yerlere geleceğiz, layığıyla en iyisini yapacağız. 2023'te babamız 80 yaşında olacaktı. Herkes gibi onun da hayalleri vardı. Cumhuriyetimizin 50. yılında meydana getirdiği eseri 2023, sahneye çıkıp yeniden sunacağı bir çalışmaydı. Onun hayalini bir şekilde ailesi olarak yerine getireceğiz."

Batıkan Manço ise "Barışseverler"le bir arada bulunmanın bugünü daha anlamlı kıldığını vurgulayarak, "Onlar için geldik. Günümüz teknolojisiyle onlara bu anı elimizden geldiğince yaşatmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda daha güzel günler görürüz, eski geleneğimizle hep birlikte Barış Manço'yu anarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, aile üyeleri ve müzisyenler, usta sanatçıyı Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualarla andı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Manço, vefatının 22. yılında anıldı - Son Dakika


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