Son Dakika Haberleri: Barış Manço'yu Anma Gecesi

Barış Manço'yu Anma Gecesi

27 dakika önce

Sanatçı Barış Manço, Muğla'da düzenlenen konserle anıldı.

Sanatçı Barış Manço, Muğla'da düzenlenen konserle anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen anma gecesinde, Barış Manço'nun hayatı anlatılarak eserleri hakkında bilgi verildi.

Konser öncesi sahneye davet edilen gecenin onur konuğu sanatçının eşi Lale Manço, her sene eşinin sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Barış Manço'nun ölümünden 20 sene sonra sevenlerinin bir araya gelmesinin ayrı bir duygu olduğunu anlatan Manço, "Barış Manço'ya yüreklerini açan tüm sevenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gecede, Barış Manço'nun 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı rock müzik grubu Kurtalan Ekspres ile MSKÜ Türk Sanat Müziği Korosu birlikte sahne alarak Barış Manço'nun eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 bin 500 davetli şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Kurtalan Ekspres bas gitarcısı Ahmet Güvenç de bestesini yaptığı "Gülpembe" şarkısının her insanda bir anısının bulunduğunu söyledi.

Konser sonunda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Lale Manço, Kurtalan Ekspres ve koro üyelerine plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Muğla, Barış Manço, Kültür Sanat
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