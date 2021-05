Aile yaşantısı hakkında konuşan Barış Murat Yağcı, "Annemle büyüdüm, baba bende bir yaşa kadar olmadı" diyerek yürekleri dağladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ OLDU

Bu konuyla alakalı hiçbir zaman isyan etmediği söyleyen Yağcı, "Annem beni bir abla, baba ve anne gibi büyüttü" ifadelerini kullandı.

Anne ve babası küçük yaşlarda ayrılan Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Arzu Ernak'ın ikinci eşi Erhan Ernak, basketbol antrenörlüğü yapıyor. Yağcı, üvey babasının yönlendirmesiyle basketbola başlamıştı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

Barış Murat Yağcı, son olarak Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.