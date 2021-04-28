Söz ve müziği Murat Güneş imzalı şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi. Video klibin yönetmen koltuğuna Tolga Doğruer oturdu.
"Her Şeye Rağmen" in sözleri...
Sana mı soracağım ha ne yaşayacağımı
Tenimde neyi nasıl taşıyacağımı
Özgür ruhlar meydan okurlar
Bilirim hep kime kafa tutacağımı
Bitmiyor bitmez mücadele
Bizimki bilerek kadere müdahale
Başka herkesin hayat şarkısı
Bana Can Bonomo sana dale don dale
Bu hayat sana verilen armağan
Çok var yaşayan o paketi açmadan
Demem o ki yani no pain no gain
Kim kazanır tabii korkup kaçmayan
Yavaş yavaş sessizce ince ince
Bulur hak yerini günü gelince
Kiminin yarası kiminin parası
Bitmiyo dahası bi' düşününce
Her şeye rağmen devrilmediysem
Sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey
Kalk sen ayağa haykır dünyaya
Geçmeyen acı var mı hiç son sözüm budur hakim bey
Zafer hep inananlarındır değil mi
Yaşamak dediğin çalışmaya tabi
Ben sana ırgat sen aristokrat
Yok ya haksız mıyım abi
Filler tepişir ezilir çimenler
Saymayı bilmeyen rekortmenler
Sabah altıda kalkıp işe gidiyor
Gerçek hayattaki o supermanler
Halk adamı olacaksın Hulk
Kırılır bi' gün her bozulan çark
Tut elinden hayalinin koş
Run Forrest run açılır fark
Ya yenileceksin ya yeneceksin
Pes etmek hiç yok deneyeceksin
Tek bi' şartla bak bu hayat yolunda
Kimseye boyun eğmeyeceksin
Son Dakika › Magazin › Barış Murat Yağcı 'Her Şeye Rağmen' video klibi yayında - Son Dakika Magazin