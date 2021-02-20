Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel - Son Dakika

Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel

20.02.2021 08:40
Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel, System.String[]

Çift, kar tatili için Uludağ'a gideceklerini söyledi.

Çift, kar tatili için Uludağ'a gideceklerini söyledi. Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın isteği üzerine eski sevgilisinin adı yazan dövmesini sildireceğini söyledi: "Nisa kıskanç biri. O istediği için sildireceğim. Ayrıca bir ilişkide kıskançlık yoksa, o zaman bir sıkıntı vardır. Kıskanılmak güzel bir şey." Yağcı ayrıca yeni çıkacak şarkısının sosyal medyada eleştirilmesi hakkında "Eleştirilmesini anlıyorum ve ona göre de ders çıkarıyorum. Bir kesim de konuşulmak için beni eleştirdi. Onları da biliyorum" dedi.

Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel

Nisa Bölükbaşı, Uludağ, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel - Son Dakika Magazin


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