Barış Murat Yağcı rekor kırdı - Son Dakika

Barış Murat Yağcı rekor kırdı

Barış Murat Yağcı'nın hayranları instagram'daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile Instagram'da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı.

Survivor yarışmasındaki& ; başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran, Survivor& ; şampiyonu olarak işaret edilen, oyuncu Barış Murat Yağcı'nın& ; hayranları instagram'daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile& ; Instagram'da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru& ; kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor. Daha önce Selena& ; Gömez'e& ; ait& ; olan yorum rekorunu,& ; ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu& ; hayranları tarafından& ; & ;son postuna yapılan 9.7 milyonluk& ; yorum ile& ; dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu& ; Diego Costa'yı geçerek& ; milli gururumuz oldu.

Barış Murat Yağcı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:39 

Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı rekor kırdı - Son Dakika Magazin
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