Barış Murat Yağcı rekor kırdı

Survivor yarışmasındaki& ; başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran, Survivor& ; şampiyonu olarak işaret edilen, oyuncu Barış Murat Yağcı'nın& ; hayranları instagram'daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile& ; Instagram'da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru& ; kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor. Daha önce Selena& ; Gömez'e& ; ait& ; olan yorum rekorunu,& ; ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu& ; hayranları tarafından& ; & ;son postuna yapılan 9.7 milyonluk& ; yorum ile& ; dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu& ; Diego Costa'yı geçerek& ; milli gururumuz oldu.



