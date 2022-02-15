Barış Pehlivan ile Murat Ağırel cezaevine gönderildi - Son Dakika

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan teslim olmak için geldikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin dava 9 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, gazeteciler Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ı 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan 3 yıl 9'ar hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'i ise aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7 gün hapse mahkum etmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in üzerlerine atılı 'devletin güveliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak' suçundan haklarında kamu davası açılmış ise de sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatlarına karar vermişti.

Yerel mahkemenin kararı, Cumhuriyet savcısı ve sanıkların avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşınmıştı. Kararı değerlendiren 3'üncü Ceza Dairesi, hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurularını reddederek, hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı.

Hapis cezaları onanan Barış Pehlivan ile Murat Ağırel, cezaevine götürülmek için teslim olmak üzere bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ile gazeteci Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı gazeteciler Pehlivan ile Ağırel'e destek için adliyeye geldi.

"İşlemlerin bir an önce tamamlanmasını isteyip cezaevine teslim olacağız"

Adliyeye girmesinin öncesinde açıklama yapan Murat Ağırel, "Dün avukatlarımız, Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı kesinleştirdiğini ve İnfaz Savcılığı'na gönderdiğini belirtti bize. Dolayısıyla prosedür olarak İnfaz Savcılığı bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarıp ve bizimle ilgili de müddetname hazırladıktan sonra cezaevine teslimimiz yapılması gerekiyor. Biz de savcılarımıza yardımcı olabilmek için, 'hiç bize yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok, biz gelip teslim oluyoruz' dedik. Barış'la birlikte, Barış da herhalde içeri girdi, şimdi ben de çantamı hazırladım, İnfaz Savcılığı'na gideceğim, 'biz buradayız' diyeceğim ve işlemlerin bir an önce tamamlanmasını isteyip cezaevine teslim olacağız" dedi.

"Siz ne kadar biliyorsanız yatacağımızı biz de o kadar biliyoruz"

Silivri'ye gideceklerini söyleyen Ağırel, "Süreci hep birlikte göreceğiz, biz de ne olacağını bilmiyoruz. Denetimli serbestlikten yararlanacağız ama hangi koşullarda, nasıl yararlanacağız, süre ne olacak, Türkiye'de herkese uygulandığı gibi mi uygulanacak yoksa başka konular mı olacak? Göreceğiz hep birlikte, tüm kamuoyuyla birlikte biz de öğreneceğiz. Bizim o gün iki vatan evladının şehadetini yüceltmek için attığımız bir Twitter mesajında sergilediğimiz tavır, onların maneviyatına duyduğumuz saygıydı. Ne olacak ben de bilmiyorum inanın, siz ne kadar biliyorsanız yatacağımızı biz de o kadar biliyoruz" diye konuştu.

"Biz bunu kabul edemiyoruz"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ise konuşmasında, "Bizim 2 arkadaşımız, çok kıymetli arkadaşımız Murat ve Barış neden burada? Niçin? Bu çok üzüntü verici bir olay, Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin gazetecisi, aydını bunu hak etmiyor. İki arkadaşım bugün cezaevine girecek. Hayır, biz bunu kabul edemiyoruz" diye belirtti.

"Bir dakika daha yatmamamız gerekiyor"

İnfaz işlemi öncesinde açıklama yapan Barış pehlivan, "Çok teşekkür ediyorum. Fiilden ziyade failin hedef alındığı bir davaydı bu. Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek. Bir dakika daha yatmamamız gerekiyor. İnfaz kanunu gereği hemen serbest kalmamız gerekiyor. Hatta cezaevine dahi girmememiz gerekiyor ama ilgili arkadaşlar gereğini yapacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ağırel ile Pehlivan adliyedeki infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan hapis cezası onanan gazeteci Hülya Kılınç'ın ise Manisa'da adliyeye giderek teslim olacağı öğrenildi.

"Serbest bırakılmaları gerekmektedir"

Tutuklanan Ağırel ile Pehlivan'ın infaz sürecine ilişkin bilgi veren avukat Hüseyin Ersöz, "İnfaz savcılığı tarafından kapalı ceza infaz kurumuna sevk işlemleri yapıldı. Kapalı ceza infaz kurumu da cezalarının infazı yönünden kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilecek bir cezaları olmadığından, ceza infaz kurumuna sevk edecek. Geçtikten sonra da korona virüs izniyle serbest bırakılmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL