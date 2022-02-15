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Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi - Son Dakika

Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi

15.02.2022 20:59
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada aldıkları cezaları onanan ve bugün cezaevine gönderilen Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezalarını açık cezaevinde yatacakları gerekçesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında...

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada aldıkları cezaları onanan ve bugün cezaevine gönderilen Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezalarını açık cezaevinde yatacakları gerekçesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında izinli sayılarak tahliye edildi.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin dava 9 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmış, Mahkeme heyeti gazeteciler Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ı 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan 3 yıl 9'ar hapis cezasına Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'i ise aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7 gün hapse mahkum etmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in üzerlerine atılı 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak' suçundan haklarında kamu davası açılmış ise de sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatlarına karar vermişti.

Yapılan itirazların ardından cezaları onandığı için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in cezaları hesaplandı. Ağırel ile Pehlivan'ın cezalarını, infaz yasası kapsamında açık cezaevinde yatacak oldukları tespit edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde yatanların izinli sayılması dolayısıyla Ağırel ile Pehlivan da izinli sayılıp tahliye edildi. - İSTANBUL

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Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Koronavirüs, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi - Son Dakika


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