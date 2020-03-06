Barış Pehlivan'ın ifadesi alındı; erişim engeli getirilen Odatv YouTube'da devam edeceğini açıkladı

Odatv sosyal medya hesaplarından cuma günü yapılan açıklamada, "YouTube kanalı üzerinden yayınlarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet sitesine erişim engeli getirilen Odatv, yayın hayatına YouTube kanalı üzerinden devam edeceğini duyurdu.

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