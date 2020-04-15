BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA TAHLİYE TALEBİ - Son Dakika

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BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA TAHLİYE TALEBİ
6 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHALibya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, infaz düzenlemesi kapsamında müvekkillerinin tahliyesini...
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, infaz düzenlemesi kapsamında müvekkillerinin tahliyesini talep etti. "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden tahliye talepli dilekçe gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:33 Kaynak: DHA
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