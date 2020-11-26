Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor - Son Dakika

Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor

26.11.2020 14:01
Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale döndürüldüğü Resulayn'da insanların hayatına dokunan AFAD, muhtaç ailelere insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale döndürüldüğü Resulayn'da insanların hayatına dokunan AFAD, muhtaç ailelere insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Barış Pınarı bölgesindeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Telabyad ve Resulayn'da Mahalli Meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Gelirleri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağlıyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor
Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Resulayn, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor - Son Dakika


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