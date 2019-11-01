'Barış pınarı' adı Ankara'da yaşatılacak

Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'ne inşa ettiği 26 bin metrekarelik dev parka Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ismini verdi.



Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nan adı, Ankara'nın kalbi Altındağ'da yaşatılacak. Altındağ Belediye Meclisinde alınan kararla içerisinde 2 adet idari bina, 2 sentetik çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 900 metre koşu yolu, spor aletleri, çocuk oyun alanı bulunan ve 26 bin metrekarelik alana kurulan parka "Barış Pınarı" ismi verildi. Çok yakında hizmete açılacak olan Barış Pınarı Parkı'nda her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Büyük ölçüde tamamlanan ve yeşil alanların oluşturulduğu park, kısa süre içerisinde açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.



"Askerimizin yanındayız"



"Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için Karapürçek Mahallesi'nde inşa ettiğimiz parkımıza harekatın ismini verdik" diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin bekası için çok önemli. Bu nedenle Altındağ Belediyesi olarak bu tarihi harekatın adını başkentimizde yaşatmak için karar aldık. 82 milyon olarak Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Devletimizle, ordumuzla gurur duyuyoruz. Dualarımız hep onlarla. Harekat kapsamında şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA