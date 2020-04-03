Barış Pınarı bölgesi güneyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/ YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.