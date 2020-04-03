Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 YPG/ PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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