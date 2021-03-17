Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli - Son Dakika

Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli
17.03.2021 22:40
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video Mehmetçik'in askeri araçlarla okula gelişi Öğrencilere hediyelerin dağıtılması ANKARA - Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şevkat eli.Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video
Mehmetçik'in askeri araçlarla okula gelişi
Öğrencilere hediyelerin dağıtılması ANKARA - Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şevkat eli.
Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz. Dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini bir savaşın ortasında bulsalar bile çizgi film izleyip minik yüreklerinde mutluluğu yaşamak onların da hakkı. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize selam olsun!
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