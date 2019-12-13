Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

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Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor
6 saat önce
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor
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