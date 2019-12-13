Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor

6 saat önce

Barış Pınarı Bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor.

Barış Pınarı Bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor

Barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
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