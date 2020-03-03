Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşayan siviller, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mitingi düzenledi.

Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşayan siviller, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mitingi düzenledi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı sayesinde huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad halkı, Türkiye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bir araya geldi.

İlçeye bağlı Sülük beldesinde Tel Abyad Yerel Meclisi koordinesinde gerçekleştirilen mitinge öğrenciler, öğretmenler, Yerel Meclis üyeleri ile bölgede yaşayan çok sayıda sivil katıldı.

Türk ve Suriye bayraklarıyla donatılan Sülük Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sloganları atıldı.

Suriye rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği katliamları kınayan basın açıklamalarının da yapıldığı mitingde, şehit düşen Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu mensupları için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Mitingde konuşan Tel Abyad Yerel Meclisi Başkanı Salih Hacı Abdullah, Sülük'ün şüheda beldesi olduğunu belirterek, "Bugün, tarihi bir gün yaşanıyor. Hem Türk askerinin hem Suriyelilerin kanı bu toprakları sulamıştır. Vatanımızın özgürleşmesinde bizlere destek olan Türk milletine ve askerine minnettarız. Eğer biz bugün burada var isek, Türk kardeşlerimizin desteği sayesindedir. Bu topraklar, Türk ve Arap kardeşlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Allah şehadetlerini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]