Barış Pınarı Bölgesi sivillerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşayan siviller, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mitingi düzenledi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı sayesinde huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad halkı, Türkiye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bir araya geldi.

İlçeye bağlı Sülük beldesinde Tel Abyad Yerel Meclisi koordinesinde gerçekleştirilen mitinge öğrenciler, öğretmenler, Yerel Meclis üyeleri ile bölgede yaşayan çok sayıda sivil katıldı.

Türk ve Suriye bayraklarıyla donatılan Sülük Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sloganları atıldı.

Suriye rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği katliamları kınayan basın açıklamalarının da yapıldığı mitingde, şehit düşen Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu mensupları için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Mitingde konuşan Tel Abyad Yerel Meclisi Başkanı Salih Hacı Abdullah, Sülük'ün şüheda beldesi olduğunu belirterek, "Bugün, tarihi bir gün yaşanıyor. Hem Türk askerinin hem Suriyelilerin kanı bu toprakları sulamıştır. Vatanımızın özgürleşmesinde bizlere destek olan Türk milletine ve askerine minnettarız. Eğer biz bugün burada var isek, Türk kardeşlerimizin desteği sayesindedir. Bu topraklar, Türk ve Arap kardeşlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Allah şehadetlerini kabul etsin." ifadelerini kullandı.