Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi

09.03.2021 23:01
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 1 yılda terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ üyesi 709 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 1 yılda terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ üyesi 709 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatta 1 tondan fazla patlayıcının da ele geçirildiği bildirildi.

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış ve harekat kısa süre içinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Harekatın hemen ardından hayatın normalleştirilmesi, güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlatılan ve kesintisiz devam eden çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda büyük iyileşmeler sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle Yerel Kolluk Teşkilatı kurulmaya başlanmış, Rasulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet - asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam edilmektedir. Harekat bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve SMO'nun faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden oluşan Barış Pınarı Harekat Bölgesi terör unsurlarından temizlendi.

709 terörist etkisiz hale getirildi

Yerel Kolluk Birimleri ile MİT Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının eşgüdüm içinde bölgede yürüttükleri müşterek operasyonlar sonucunda, bir yıl içinde Tel Abyad'da 1'i ölü 349'u sağ toplam 350 PKK/KCK-PYD/YPG'li ve 126 sağ DAEŞ'li, Rasulayn'da ise 3'ü ölü, 221'i sağ toplam 224 PKK/KCK-PYD/YPG'li ve 11 sağ DAEŞ'li olmak üzere toplamda 709 terörist etkisiz hale getirildi.

Kilometrelerce tünel tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi

Tel Abyad'da, uzunluğu 150 metre ile 600 metre arasında değişen 19 adet hendek, 60 adet mevzi, 10 adet sığınak, 21 adet tünel Rasulayn ilçesinde de toplam 27 kilometre uzunluğunda 303 adet tünel tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.

Çok sayıda saldırı girişimi engellendi

Operasyonlarda, bugüne kadar YPG/PKK terör örgütü tarafından bölgedeki yerel güvenlik birimleri ve masum sivil halkı hedef alan 71 terör saldırı girişimi engellendiği aktarıldı.

1 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen operasyonlarda, Tel Abyad ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından EYP imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bina patlayıcılardan arındırılırken, bu kapsamda bölgede yürütülen çalışmalarda toplamda, 284 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), bin 217 kilogram patlayıcı madde, 217 adet EYP kapsülü, 19 adet roketatar silah, 49 adet roketatar mühimmatı, 158 adet havan mermisi, 13 adet top mühimmat, 67 adet anti-personel mayını, 113 adet el bombası, 36 adet uzun namlulu silah, 15 adet av tüfeği, 26 bin 642 adet fişek, 31 adet askeri mühimmat, 7 adet tabanca ve bin 130 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek olası terör eylemlerinin önüne geçildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa, Terör, DEAŞ, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı bölgesinde 1 yılda 709 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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