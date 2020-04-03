Son Dakika › 3. Sayfa › Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler