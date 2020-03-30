Barış Pınarı bölgesinde 2 adet EYP imha edildi - Son Dakika

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Barış Pınarı bölgesinde 2 adet EYP imha edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı 2 adet el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin tuzakladığı 2 adet el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış 2 adet EYP'nin METİ Timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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