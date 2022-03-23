MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23.03.2022 09:35
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twiter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement