Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.07.2022 10:41
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişimindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.


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MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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