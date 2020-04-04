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Barış Pınarı bölgesinde 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/ PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:59
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