Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.05.2022 14:48
Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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