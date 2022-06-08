Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.06.2022 16:46
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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