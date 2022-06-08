Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
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