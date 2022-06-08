Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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