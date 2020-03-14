Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrencinin, açılan 390 okulda eğitimine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrencinin, açılan 390 okulda eğitimine devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesindeki eğitim hayatı hakkında, videoyla bilgi paylaşıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/ YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor."

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:55 Kaynak: AA
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