Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.

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