Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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