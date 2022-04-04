MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

04.04.2022 10:18
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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