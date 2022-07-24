Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

24.07.2022 11:12
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/ YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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