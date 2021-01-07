Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/ YPG 'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

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