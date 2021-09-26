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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.09.2021 11:00
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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