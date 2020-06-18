Barış Pınarı bölgesinde 68 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn El Arap bölgesinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ait olduğu öğrenilen 2 adet anti tank mayını, 2 adet anti personel mayını, 1 adet mayın kutusu içerisine yerleştirilmiş EYP düzeneği, 1 adet klima tüpü içerisine yerleştirilmiş EYP düzeneği, 3 adet yönlendirilmiş patlayıcı, 1 adet fabrikasyon yapımı anti-tank basma düzeneği olmak üzere toplam 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA