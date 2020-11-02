Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
02.11.2020 11:27
Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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