Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.11.2020 11:27
Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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