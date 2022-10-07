Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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