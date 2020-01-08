Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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