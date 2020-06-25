Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vurularak durduruldu - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vurularak durduruldu

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan bombalı araç vurularak büyük bir facia önlendi.

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan bombalı araç vurularak büyük bir facia önlendi.

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Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeyinde masum sivillere yönelik insanlık dışı planlar yapmaya devam ediyor. Bombalı terör saldırılarıyla çoluk çocuk demeden masum sivillere saldıran terör örgütü, DEAŞ benzeri eylemlerle Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmeye, bölge halkını yeniden göçe zorlamaya devam ediyor. Bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise terör örgütlerinin kalleş planlarını boşa çıkartmayı sürdürüyor. Daha önce bombalı terör saldırılarını son anda fark ederek önleyen kahraman Türk komandoları, yine büyük bir faciayı önledi. Barış Pınarı bölgesindeki M-4 karayolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet tespit edildi. Kasası açık olan mazot varilleri yüklü kamyonet, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru süratli şekilde ilerlemesi üzerine bölgede konuşlu bulunan Mehmetçikler tarafından aracın durması için uyarı ateşi açıldı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice artırınca bombalı araç olarak değerlendirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç TOW güdümlü tanksavar silahı ile başarılı şekilde vurularak durduruldu. Araç, vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak etmesi ile büyük bir gürültü ile patladı.


Suriyeli sivillerin huzur ve güvenliği için bölgede fedakarca ve kahramanca görev yapan Mehmetçiklerin dikkati ve başarılı müdahalesi sonucu masum sivillere yönelik planlanmış kanlı bir tezgah daha boşa çıkarak, büyük bir facia önlenmiş oldu. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vurularak durduruldu - Son Dakika
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