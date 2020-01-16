Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği imha edildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği imha edildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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