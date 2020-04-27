Barış Pınarı bölgesinde içme suyu ve ağaçlandırma faaliyetleri sürüyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'ta içme suyu ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.



Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa ve ilçelerinde uygulanan tedbir kararlarının aynısının uygulandığı Barış Pınarı bölgesinde halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu kuruluşları ve iş yerlerine Arapça afişler asılıyor. Şu ana kadar alınan sıkı tedbirler nedeniyle korona virüs vakasına rastlanmayan bölgenin izole kalması amacıyla giriş çıkışlar da sıkı kontrol altında tutuluyor.



Korona virüs salgınına yönelik tedbirlerini alarak bölgede bulunan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörlükleri, yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Telabyad ilçe merkezlerindeki içme suyu şebekesinin onarımını tamamlayan birimler, kırsaldaki Ebu Hureyze köyü ve çevresine su sağlayan şebekeyi de aktif hale getirdi. Yeni sondaj kuyularının açıldığı bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplere destek olan yerel halk, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Şanlıurfa'dan bölgeye gelen ekiplere teşekkür etti.



Bölgede güvenlik, insani yardımlar, altyapı, sağlık hizmetleri ve diğer kamu hizmetlerinin temin edilmesi için olağanüstü gayret gösteren SUDKOM koordinatörlükleri, yıllardır tek bir fidanın dikilmediği bölgelerde de ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Timi'nin destekleriyle yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden temin ettiği 100 adet fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümü hatırasına toprakla buluşturuldu. Salgın nedeniyle kapalı olan Telabyad Şarki İlkokulu bahçesine öğretmenler tarafından dikilen 100 adet fidanın sulama ve bakımını da aynı okulda görev yapan öğretmenler sağlayacak. - TEL ABYAD