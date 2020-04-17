Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ve şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanılmayan, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesinin salgına karşı izole kalmasına yönelik yoğun çaba sarf ediliyor.

Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ve şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanılmayan, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesinin salgına karşı izole kalmasına yönelik yoğun çaba sarf ediliyor. 18 yaş altı ile 60 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklandığı Resulayn'daki hastanede, salgın riskine karşı koronavirüs tecrit servisinin yanı sıra Türk vatandaşları için de ayrı müdahale alanları hazır hale getirildi.

Koronavirüs salgınına karşı Suriye'nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile de birçok önlem alınmış oldu. Geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale getirilen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde salgın riskine karşı önlemler, en üst düzeye çıkarıldı. Zorunluluk dışında giriş ve çıkışlara kapatılarak, izole hale getirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alınan tedbirler ile şu ana kadar şüpheli veya pozitif 'Covid-19' vakasına rastlanılmadı.

RİSK GRUPLARINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sağlık görevlilerinin önlemleri en üst seviyeye çıkardığı bölgede, şu ana kadar olumsuzluğa rastlanılmazken, Resulayn ve Tel Abyad'da olası her türlü senaryoya karşı önlemler ile sağlık kuruluşları, pandemi mücadelesine hazır hale getirildi. Risk grubunda yer alan 60 yaş üstü ile taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı 18 yaş altı kişilerin sokağa çıkması, Resulayn ve Tel Abyad yerel meclislerince yasaklandı. Yerel polis araçları ve camilerin hoparlörlerinden, alınan yasak kararları sık sık anons edilerek, halka duyuruluyor. Camilerin ibadete, okulların ise eğitime kapatıldığı bölgede, koronavirüsten korunmak için alınan önlemler anlatılıyor. Bölgede bulunan işletmelerde de Türkiye'de alınan önlemlerin aynısı uygulanıyor. Toplu olarak bulunulan kahvehane gibi işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu bölgede, lokantalarla sadece paket servisi yapabiliyor.

HASTANEYE GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Alınan önlemler kapsamında Resulayn Hastanesi'ne gelenler de bahçede oluşturulan çadırda ateşleri ölçüldükten sonra servis bölümlerine alınıyor. Hastane girişinde dağıtılan maske ve eldivenleri takarak içeri giren Suriyeliler, uygulamadan mutlu olduklarını dile getiriyor. Türk doktor ve hemşirelerin görev yaptığı hastanede, pandemi mücadelesine karşı 28 yataklı 11 oda, koronavirüs tecrit servisine dönüştürüldü. İçinde ise bölgede görevli Türk askeri ve kamu görevlilerinin de virüs kapma ihtimaline karşı 2 ayrı oda hazırlandı. Virüs vakasına rastlanılması durumunda Türk vatandaşlarının, Suriye'de yapılacak ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye sevk edilecekleri belirtildi. Hastanede, hazırlanan eylem planı doğrultusunda, virüs vakalarında yoğunluk oluşması durumunda, koronavirüs tecrit servisindeki oda ve yatak sayısının artırılması da hedefleniyor.

SURİYELİLER, İZOLE OLMAKTAN MEMNUN

Dünyaya yayılan koronavirüsten şu ana kadar etkilenmeyen Suriyeliler ise izole yaşamlarından mutlu olduklarını belirtti. Birçoğu koronavirüsten korkmadıklarını ve dış dünyaya izole olmalarının, kendileri açısından büyük şans olduğunu belirterek, alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi. Günlük yaşamlarını devam ettiren ancak salgınla birlikte sokakların eskiye göre tenhalaştığı Resulayn'da dışarı çıkanların, sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.

?


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:29 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü         
15:24
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada         
15:21
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı         
14:06
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı         
14:05
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 17:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]