Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı' bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları yer aldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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