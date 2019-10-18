Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor
Son Dakika Genel 'Barış Pınarı' bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

59 dakika önce

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı yerlerdeki mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı yerlerdeki mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları görülüyor.

Barış Pınarı bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor
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