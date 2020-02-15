Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından döşenen mayın ve el yapımı patlayıcılardan çocuklar ve sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla okullarda eğitim çalışması başlatıldığını duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG tarafından döşenen mayın ve el yapımı patlayıcılardan çocuklar ve sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla okullarda eğitim çalışması başlatıldığını duyurdu.

Barış Pınarı bölgesi Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler, PKK/YPG'nin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Geçen hafta ise Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlar nedeniyle Layis Hatim Salih (8) yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmetçik, benzeri olayların yaşanmaması için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Barış Pınarı bölgesinde bulunan okullarda mayın ve el yapımı patlayıcı tanıtımı, korunma yöntemlerine ilişkin eğitim vermeye başladı. Okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik verilen eğitimde; arazi ve yaşam alanlarına döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcılar ile karşılaşıldığında bunlara dokunulmaması, hareket ettirilmemesi, sorumlu birliğe haber verilerek başta çocuklar olmak üzere, bölgede yaşayan kişilerin zarar görmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede bugüne kadar; çoğunluğu okul, hastane, köprü, park alanı gibi halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]