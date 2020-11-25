Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe
25.11.2020 09:47
- Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG'ye büyük darbe
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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