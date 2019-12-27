Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması
6 saat önce
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.
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