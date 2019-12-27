Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması

6 saat önce

Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.

Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.

Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması

Barış Pınarı Harekatı, Sağlık Bakanlığı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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