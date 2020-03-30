Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/ YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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