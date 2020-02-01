Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür

19 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye devam ettiğini, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaşarak duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye devam ettiğini, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaşarak duyurdu.

Bakanlık, Twitter hesabından, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor" notu ile Suriyelilerin Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu paylaştı. Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken görüntülerine yer verilen videoda Türk askerine teşekkür eden Suriyeli, "Türk askeri buraya geldi. Bu bölgeyi daha medeni bir hale getirmek için. Şu an her şey güzel, daha güzel olacak. Okullarımızın ve camilerimizin tadilatına yardımcı oluyorlar. PKK/YPG, 7 senedir bu bölgedeydi. PKK/YPG beni, ailemi, kardeşlerimi ve akrabalarımı esir aldı. 5 sene boyunca amcamın oğlunu serbest bırakmadılar. PKK, Arap halkına düşman oldu. Türk askeri ve halkı yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:46 Kaynak: DHA
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