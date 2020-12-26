Barış Pınarı bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle 11. sağlık merkezi hizmete girdi - Son Dakika

TEL Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD) Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk sağlık merkezini hizmete açarken, bölgede Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü koordinasyonunda hizmet veren sağlık merkezi sayısı 11'e yükseldi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlediği Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki bölge halkına sağlık alanındaki desteği sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce 10 sağlık merkezini hizmete kazandıran Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü, YYD ile yürüttükleri koordinasyonla 11. sağlık merkezini Tel Abyad'ın Suluk beldesinde hizmete açtı.

YYD tarafından bölgede inşası tamamlanan sağlık merkezinde, çocuk hastalıkları, cildiye, kadın doğum ve diş polikliniği gibi branşlarda ücretsiz hizmet verilecek.

Açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak da katıldı.

Vali Yardımcısı Atak, açılış töreni öncesinde, yakın zamanda açılması planlanan Suluk fırınında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2021 yılında 5 sağlık merkezinin daha hizmete açılması hedefleniyor.

Açılışın ardından Tel Abyad ilçesindeki sağlık merkezi sayısı 8'e yükselirken, Rasulayn ilçesinde de 3 merkez bölge halkına ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

YYD Proje Koordinatörü Furkan Terzi, açılış töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinden sonra Barış Pınar Harekatı bölgesinde ilk sağlık merkezlerini hizmete açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Terzi, merkezde, güvenlik personelleri, tercümanlar, sorumlu müdür, veri girişi çalışanı ve danışmandan oluşan toplam 21 kişinin görev aldığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenmişti.