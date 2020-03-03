Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi

6 saat önce

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile istikrarın sağlandığı Telabyad ve Resulayn kentlerinde yer alan hastanelerde 285 çocuk dünyaya geldi.

Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce çocuk dünyaya geldi, System.String[]

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile istikrarın sağlandığı Telabyad ve Resulayn kentlerinde yer alan hastanelerde 285 çocuk dünyaya geldi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü danışmanlığında Suriyeli doktorların ve sağlık personelinin çalıştığı hastanelerde Şubat ayı sonu itibariyle, 90 bin 253 poliklinik hizmeti verilirken, 56 ameliyat gerçekleştirildi ve 285 bebek dünyaya geldi. Türk Kızılayı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ilaç ve tıbbi teçhizat desteğinde bulunduğu hastanelerde tedavi gören hastalara 200 bin kutu ilaç dağıtıldı. Telabyad ve Resulayn'daki hastanelerin ilaç ihtiyacını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve ilaç firmaları ile irtibat kuran AFAD, bu kapsamda ilaç firmalarının Kızılay'a bağışladığı 63 bin 140 kutu muhtelif ilacı da Telabyad Hastanesi'ne teslim etti.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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